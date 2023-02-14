Путин поручил судьям поработать над изменениями в законе о банкротстве

Президент России Владимир Путин поручил судьям в пределах своей компетенции поработать и представить предложения по внесению изменений в закон о банкротстве.

"Поработайте над этим (по вопросу о банкротстве) с той точки зрения, которая касается деятельности судов. Вы погружены в эту проблему в целом, через председателя передайте, пожалуйста, ваши предложения", - сказал Путин на совещании.

Ранее российский лидер попросил судей внимательно относиться к защите прав военных. Путин отметил, что данный процесс не должен носить формальный характер.

