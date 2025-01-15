Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ

Российский лидер Владимир Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, а также узнать об их проблемах. Соответствующее поручение глава государства озвучил на заседании Российского оргкомитета «Победа».

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Президент призвал мэров, губернаторов и представителей власти на местах узнать, какие проблемы и вопросы тревожат ветеранов, а также обеспечить их решение. Путин отметил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей, сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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