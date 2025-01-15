Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ

Президент призвал мэров, губернаторов и представителей власти на местах узнать, какие проблемы и вопросы тревожат ветеранов, а также обеспечить их решение. Путин отметил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, нынешний год 80-летия Победы имеет знаковое значение.

Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей, сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей, передает «Радиоточка НСН».

