Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной контрнаступления в битве под Москвой
5 декабря 202414:11
Мэр Москвы Серей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов и жителей столицы с 83-й годовщиной Битвы под Москвой.
«Именно разгром фашистов под Москвой вселил в миллионы сердец веру в то, что этот путь будет победным. Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников столицы всегда с нами», – написал он.
Отдельную благодарность Собянин выразил ветеранам за уроки мужества.
В обращении к москвичам мэр города также пожелал жителям бодрости духа, здоровья и благополучия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru