Собянин поздравил ветеранов ВОВ с годовщиной контрнаступления в битве под Москвой

Мэр Москвы Серей Собянин в своем Telegram-канале поздравил ветеранов и жителей столицы с 83-й годовщиной Битвы под Москвой.

«Именно разгром фашистов под Москвой вселил в миллионы сердец веру в то, что этот путь будет победным. Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников столицы всегда с нами», – написал он.

Отдельную благодарность Собянин выразил ветеранам за уроки мужества.

В обращении к москвичам мэр города также пожелал жителям бодрости духа, здоровья и благополучия.

