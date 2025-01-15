Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Он указал, что размер выплаты составит 80 тысяч рублей. Эту сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей.
Кроме того, по 55 тысяч рублей будет единовременно выплачено труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.
«Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», - заключил глава государства.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в преддверии 80-летия Победы в 2025 году власти республики выплатят участникам Великой Отечественной войны до двух млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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