Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны

Он указал, что размер выплаты составит 80 тысяч рублей. Эту сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей.

Кроме того, по 55 тысяч рублей будет единовременно выплачено труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

«Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной», - заключил глава государства.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в преддверии 80-летия Победы в 2025 году власти республики выплатят участникам Великой Отечественной войны до двух млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

