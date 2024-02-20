Путин поручил разработать меры соцподдержки многодетных отцов
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину проработать меры социальной поддержки многодетных отцов, говорится в постановлении на сайте Кремля.
«[Поручаю] рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки многодетным отцам», – сказано в документе. Соответствующий доклад о проделанной работе правительству необходимо представить до 31 марта.
Поручение о мерах поддержки отцов, воспитывающих троих и более детей, было дано по итогам рабочей поездки главы государства в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10-11 января текущего года.
При разводе суд не учитывает истинные интересы ребенка, а скандальная дележка отдаляет детей от отца, так как в 90% случаев суд оставляет детей с матерью, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru