Депутат Кузнецов возмутился, что при разводе в 90% случаев детей оставляют женщине
Дмитрий Кузнецов заявил НСН, что мнение детей не должно учитываться при разводе, тогда родителям придется договариваться, а не подкупать ребенка.
При разводе суд не учитывает истинные интересы ребенка, а скандальная дележка отдаляет детей от отца, так как в 90% случаев суд оставляет детей с матерью, заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в беседе с НСН.
Ранее Кузнецов внес законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях. Авторы предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка, когда ему исполняется 10 лет.
«Я являюсь соавтором законопроекта, я его и вносил. Сейчас в Семейном кодексе существует понятие «интересы ребенка», но в нем нет конкретики. Поэтому адвокаты стараются крутить им, судьи тоже понимают так, как им лучше. По факту же под «интересами ребенка» подразумевается тот родитель, кто богаче», - объяснил депутат.
По словам Кузнецова, по умолчанию принято отдавать ребенка женщине, отдаляя его от отца.
«А еще по умолчанию считается, что ребенка надо отдавать женщине. Такое вот наследие советской практики. Хотя с точки зрения традиционных ценностей важна связь поколений, воспитание и отцом, и матерью, если семья распалась. Сегодня суд в 90% случаев отдает ребенка матери, не учитывая, как реализовано право ребенка на отцовское воспитание. Мы получаем поколение, воспитанное женщинами. А патриотическое воспитание – это воспитание в первую очередь отцовское», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что родители при внесении изменений не будут подкупать ребенка и настраивать друг против друга, а попытаются договориться.
«Я многодетный отец и прекрасно понимаю, что такое «мнение ребенка». Часто мнение ребенка – это поесть больше сладкого, поиграть больше в игры. Это, конечно, важно, но на то есть взрослый, чтобы нести ответственность. Потому что настоящие интересы ребенка – это духовное и физическое развитие, правильные ценности. Мы предлагаем учитывать именно интересы, а не мнения. При разводе ребенок становится разменной монетой. Чаще ребенка настраивают против папы, например. Потом ребенок имеет огромные психологические проблемы. Родители будут стремиться сделать лучше для ребенка, а не настроить его против второго родителя и подкупить. Для ребенка это стресс определить, кого он больше любит, с кем хочет жить», - заключил он.
Детей нельзя лишать права выбирать, с кем из родителей остаться при разводе, заявила ранее омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец «Радиоточке НСН». Она отметила, что в 10 лет дети уже прекрасно осознают происходящее, а многие привязаны к одному родителю больше, чем ко второму.
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