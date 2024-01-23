Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мобилизацию отцов с тремя детьми

Нужно на законодательном уровне запретить мобилизацию многодетных отцов, которые имеют трех и более детей, в мирное время. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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«По действующему закону право на отсрочку имеют отцы четырех детей», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Патриарх Кирилл призвал парламентариев рассмотреть возможность принятия закона, согласно которому многодетным родителям предоставят досрочный выход на пенсию.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что российские отцы многодетных семей с тремя детьми лишились отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияМобилизацияПатриарх Кирилл

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