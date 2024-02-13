Путин поручил разработать курсы по наставничеству
Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минобрнауки до 1 июля разработать курсы по наставничеству и включить их в программы повышения квалификации, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что поручение было дано по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года. Министерствам следует выполнить поставленную задачу при участии АНО «Россия - страна возможностей», «Движения первых» и крупных предприятий.
«Обеспечить разработку курсов и дисциплин (модулей) по формированию навыков эффективного наставничества, предусмотрев их включение в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора», - говорится в тексте поручения.
Ранее Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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