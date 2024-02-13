Путин поручил разработать курсы по наставничеству

Отмечается, что поручение было дано по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года. Министерствам следует выполнить поставленную задачу при участии АНО «Россия - страна возможностей», «Движения первых» и крупных предприятий.

«Обеспечить разработку курсов и дисциплин (модулей) по формированию навыков эффективного наставничества, предусмотрев их включение в программы повышения квалификации руководителей и работников организаций социальной сферы и реального сектора», - говорится в тексте поручения.

Ранее Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

