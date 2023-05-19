Путин поручил разобраться с выражением «инфоцыгане» в государственных СМИ

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер указала на термин «инфоцыгане», широко использующийся в медийной сфере.

По её мнению, он «указывает на национальную принадлежность», имеет «ярко выраженный негативный оттенок» и «вызывает цыганофобию», поэтому его следует запретить.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных СМИ - это точно совершенно нужно сделать», - ответил ей глава государства, пообещав учесть мнение историка.

Ранее Путин заявил, что всепобеждающей силой России является её культурное и национальное многообразие, сообщает RT.

