Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию национальной политики РФ
Президент РФ Владимир Путин призвал скорректировать Стратегию национальной политики России, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он пояснил, что это связано с вхождением в состав страны новых субъектов, которые по своему составу «тоже являются многонациональными».
«Помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов», - указал глава государства.
Он добавил, что жители новых регионов РФ «испытали на себе все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» политики киевского режима.
Ранее Путин заявил, что противники России пытаются ей создать проблемы в вопросах миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru