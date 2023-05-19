Путин заявил о необходимости скорректировать стратегию национальной политики РФ

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он пояснил, что это связано с вхождением в состав страны новых субъектов, которые по своему составу «тоже являются многонациональными».

«Помимо русских и украинцев там проживают белорусы, татары, армяне, евреи, а также представители других народов», - указал глава государства.

Он добавил, что жители новых регионов РФ «испытали на себе все последствия агрессивного национализма, ксенофобии и антисемитизма» политики киевского режима.

Ранее Путин заявил, что противники России пытаются ей создать проблемы в вопросах миграции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

