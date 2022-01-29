Путин поручил рассмотреть предоставление льгот россиянам в ДНР и ЛНР через «Госуслуги»

«Рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, возможности подачи с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг заявлений на получение социальных выплат и льгот без указания регистрации по месту жительства на территории РФ и при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот», - отмечается в перечне поручений президента.

Владимир Путин дал поручение по результатам заседания СПЧ, состоявшегося 9 декабря 2021 года, отмечает РИА Новости.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил изданию «Украина.ру», что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР.

