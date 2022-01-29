Проживающих в ДНР и ЛНР россиян могут призвать на военную службу в России

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Как отметил Водолацкий, в случае призыва эти россияне будут проходить службу на территории РФ.

