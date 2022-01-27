Пушков рассказал о позиции России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР

В настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР, сообщил изданию «Украина.ру» российский сенатор Алексей Пушков.

«От пули до дули»: Почему Кремль тянет с признанием ДНР и ЛНР

По его словам, несмотря на обострение ситуации на юго-востоке Украины, пока преждевременно говорить о том, что вооруженные силы Украины в ближайшее время начнут крупномасштабную операцию по захвату Донбасса.

Как отметил парламентарий, Кремль может задействовать военную составляющую только в случае прямых боевых действий Украины в отношении данных республик.

Напомним, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции для сдерживания агрессии со стороны Киева.

Ранее о необходимости военной поддержки ДНР и ЛНР заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЛНРДНРАлексей Пушков
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