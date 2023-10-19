«Через VPN»: россияне продолжат играть в иностранные игры даже после запрета

Ранее президент России Владимир Путин перенести все игровые серверы в России в зону «ru». Кроме того, глава государства выступил за создание российских альтернатив зарубежным многопользовательским играм. Идею поддержал депутат Госдумы Антон Горелкин, который и вовсе допустил блокировку популярной игры World of Tanks, которая теперь передает деньги пользователей на нужны Украины.



«Мы сейчас заходим на запрещенные ресурсы, используя VPN-сервисы. В принципе, можно так же играть через VPN, вопрос только в скоростных характеристиках. Я не думаю, что люди, которые привыкли играть в FIFA на Playstation, сядут и скажут: «Ну ладно, давай я буду играть в матрешку». Люди привыкли, людям интересно. Надо, конечно, развивать и собственные сервисы. Если бы у нас были сервисы, занимающие лидирующее положение в мире, тогда мы бы сказали: «Ну сейчас мы вам, ребята, покажем! Вы будете страдать». А сейчас происходит несколько иначе: если запретят, страдать будут россияне. Российские сервисы и так находятся в зоне «ru», импортные сервисы в зону «ru» не придут по многим причинам. Вы сделайте российские игры, которые будут популярны, тогда и западные не нужны будут», - сказал собеседник НСН.

По его словам, россияне будут слушать то, что им нравится и будут играть в то, что им нравится, несмотря на запреты.

«Здесь нужно понимать, кому принадлежат игровые сервисы. Если это сервис Российской Федерации, то ничего плохого нет, он будет в зоне «ru». Но есть же разные сервисы, например, Playstation, которые к России имеют опосредованное отношение. Работать они в России отказались, следовательно, размещать в России ничего не будут. Не получилось бы так, что мы ограничим себя исключительно российскими игровыми сервисами. Надо понимать, что большинство игр все-таки зарубежные, по крайней мере основные. Это то же самое, что с контентом сейчас происходит – мы можем слушать только российскую музыку, но слушаем же и иностранную. Запретить все это довольно сложно. Люди выбирают то, что им интересно, а не то, что им предлагают», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным в стране ресурсам, напоминает «Радиоточка НСН».