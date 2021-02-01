Путин поручил проверить возможность введения административного наказания за призыв к экстремизму
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть возможность введения административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). При этом уголовная ответственность должна наступать при повторном нарушении, а в первый раз должно быть назначено административное наказание.
Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), прошедшего 10 декабря.
Ввести административное наказание за первое нарушение по этой статье предложил публицист Александр Верховский.
Кроме того, Путин поручил проверить информацию о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел. Ранее на это обратил внимание президента другой участник заседания СПЧ Евгений Мысловский.
Ранее Путин также поручил оценить целесообразность создания российского суда по правам человека. Среди поручений также дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, которые работают в рунете, меры по обеспечению прав журналистов в регионах, передает телеканал «360».
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