Путин поручил проверить возможность введения административного наказания за призыв к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть возможность введения административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). При этом уголовная ответственность должна наступать при повторном нарушении, а в первый раз должно быть назначено административное наказание.

Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ), прошедшего 10 декабря.