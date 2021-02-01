Путин поручил обеспечить права журналистов в субъектах РФ
Президент Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом по правам человека обеспечить предусмотренные законом о СМИ права журналистов, сообщает пресс-служба Кремля.
Требование президента должно быть выполнено к 1 мая.
Правоохранительные органы во время акций 31 января задержали как минимум 80 журналистов, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
На заседании СПЧ 11 декабря, в котором участвовал президент, член Совета Евгений Мысловский напомнил о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Накануне правоохранительные органы провели обыски в ее квартире. Президент пришел к выводу, что причиной гибели женщины стали не действия силовиков, а неустойчивая психика.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Танго танцуют вдвоем. Лазареву с Цискаридзе не хватило страсти и куража
- Карта «Тройка» заработала в Московской области
- Хабенскому предложили вести «Дом-2»
- СМИ: чемпионат мира по хоккею 2021 года может пройти в Латвии
- Москвичей предупредили о сильном похолодании к выходным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru