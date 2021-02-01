Путин поручил обеспечить права журналистов в субъектах РФ

Президент Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом по правам человека обеспечить предусмотренные законом о СМИ права журналистов, сообщает пресс-служба Кремля.

Требование президента должно быть выполнено к 1 мая.

Правоохранительные органы во время акций 31 января задержали как минимум 80 журналистов, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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На заседании СПЧ 11 декабря, в котором участвовал президент, член Совета Евгений Мысловский напомнил о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Накануне правоохранительные органы провели обыски в ее квартире. Президент пришел к выводу, что причиной гибели женщины стали не действия силовиков, а неустойчивая психика.

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