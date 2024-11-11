Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование

Суд в Москве арестовал выдавшего ордер на Шойгу и Герасимова судью МУС Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл в Китай Экс-замглавы Минобороны Булгакова оставили под арестом Подсудимые по делу о 200 кг кокаина в Петербурге заключили контракт с Минобороны на участие в СВО «Амур» обновил клубный антирекорд по поражениям подряд в КХЛ