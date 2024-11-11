Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля 2025 года проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что поручение было дано Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минэнерго.
«Провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», - говорится в перечне поручений.
Отмечается, что при необходимости ведомствам следует принять соответствующие меры.
Ранее Путин заявил, что граждане России ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина впервые в истории превысила 83 тысячи долларов
- Япония разрешила поставки в Россию гибридных автомобилей
- Информация о монашестве не будет считаться пропагандой чайлдфри
- Патрушев считает, что США и Британия могут подорвать морские оптоволоконные кабели
- Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование
- Володин: Деньги со спецсчета иноагентов можно будет снять только лично в России
- Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
- Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
- АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
- Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru