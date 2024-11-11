Путин поручил проверить информацию о повышении цен на энергооборудование

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля 2025 года проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что поручение было дано Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минпромторгу и Минэнерго.

«Провести проверку информации о наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства, повлекших за собой повышение цен на энергетическое оборудование отечественного производства», - говорится в перечне поручений.

Отмечается, что при необходимости ведомствам следует принять соответствующие меры.

Ранее Путин заявил, что граждане России ждут от сотрудников органов внутренних дел большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МинпромторгМинэнерго РФФАСВладимир Путин

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