Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в Северной Осетии – Алании. Об этом он заявил на встрече с главой республики Сергеем Меняйло.

«ДТП много в республике», - сказал российский лидер и отметил, что этот показатель больше, чем в среднем по России.