Путин указал на большое количество ДТП в Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на большое количество дорожных происшествий в Северной Осетии – Алании. Об этом он заявил на встрече с главой республики Сергеем Меняйло.

«ДТП много в республике», - сказал российский лидер и отметил, что этот показатель больше, чем в среднем по России.

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Путин предположил, что такая ситуация связана и с дорогами, и с организацией дорожного движения, и дисциплиной на дорогах. В ответ Меняйло заявил, что сейчас в регионе внедряется транспортная реформа, открыт Центр организации и управления дорожным движением. Глава республики пообещал навести порядок в этой сфере.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН заявил, что водители со стажем от года до трех лет чаще всего попадают в ДТП, так как начинают чувствовать уверенность, но в некоторых ситуациях им не хватает опыта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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