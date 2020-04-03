Путин дал поручение о поддержке многодетных малообеспеченных семей

Между тем, накануне стало известно, что сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, сроки рассмотрения заявлений сократятся с одного месяца до 10 рабочих дней. Деньги будут перечислять вдвое быстрее — за пять дней вместо 10.

Ранее президент России подписал закон о расширении программы материнского капитала. Изменения коснулись срока действия программы маткапитала в России – она продлена до конца 2026 года, включая ежегодную индексацию.

Кроме того, с 1 января текущего года деньги получат семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Для них сумма маткапитала составит 466 617 рублей. Она возрастает при рождении или усыновлении последующих детей – до 616 617 рублей.



