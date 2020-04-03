Путин дал поручение о поддержке многодетных малообеспеченных семей
Владимир Путин поручил правительству и властям регионов проработать вопрос о ежемесячных выплатах многодетным малообеспеченным семьям до достижения ребенком трех лет. Об этом сообщается на сайте Кремля. Такие денежные выплаты для семей с тремя и более детьми предлагается установить к 2024 году. Срок исполнения поручения главы государства – до 1 июня текущего года.
Между тем, накануне стало известно, что сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, сроки рассмотрения заявлений сократятся с одного месяца до 10 рабочих дней. Деньги будут перечислять вдвое быстрее — за пять дней вместо 10.
Ранее президент России подписал закон о расширении программы материнского капитала. Изменения коснулись срока действия программы маткапитала в России – она продлена до конца 2026 года, включая ежегодную индексацию.
Кроме того, с 1 января текущего года деньги получат семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Для них сумма маткапитала составит 466 617 рублей. Она возрастает при рождении или усыновлении последующих детей – до 616 617 рублей.
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