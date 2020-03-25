Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет

Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.

Что касается новых мер поддержки на детей от 3 до 7 лет, президент поручил правительству форсировать организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать выплаты на месяц раньше – не в июле, как планировалось, а в июне.

Об этом глава государства объявил в специальном обращении к россиянам в связи с эпидемией коронавируса.

