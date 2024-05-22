Путин поручил проиндексировать размер выплат в связи с утратой имущества
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, глава государства поручил обеспечить повышение и последующую индексацию размеров единовременной материальной помощи, а также компенсаций в связи с утратой имущества первой необходимости, причинению вреда здоровью или смерти в результате ЧС.
При этом Путин указал на необходимость исключения из российского законодательства понятия «имущество первой необходимости».
Поручения были даны правительству РФ, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, который должен отчитаться о проделанной работе до 1 июня 2024 года.
Ранее Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков указал, что было бы правильнее принять нормы, предусматривающие при ЧС выплаты за любые утраченные вещи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru