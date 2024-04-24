Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий

Выступая на совещании по ликвидации последствий паводков, он напомнил, что эти суммы были установлены в 2008 году, однако на дворе уже 2024 год, а их размер до сих пор не индексировался.

«Я прошу соответствующие федеральные ведомства, МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства решить вопрос по индексации», — заключил глава государства.

Ранее Путин призвал отменить перечень имущества, за утрату которого в результате ЧС положена компенсация, призвав осуществлять выплаты за любое утраченное имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

