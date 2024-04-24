Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий
Размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий в России, который составляет 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, следует проиндексировать. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на совещании по ликвидации последствий паводков, он напомнил, что эти суммы были установлены в 2008 году, однако на дворе уже 2024 год, а их размер до сих пор не индексировался.
«Я прошу соответствующие федеральные ведомства, МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства решить вопрос по индексации», — заключил глава государства.
Ранее Путин призвал отменить перечень имущества, за утрату которого в результате ЧС положена компенсация, призвав осуществлять выплаты за любое утраченное имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru