Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий

Размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий в России, который составляет 10 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей, следует проиндексировать. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья направили миллиард рублей

Выступая на совещании по ликвидации последствий паводков, он напомнил, что эти суммы были установлены в 2008 году, однако на дворе уже 2024 год, а их размер до сих пор не индексировался.

«Я прошу соответствующие федеральные ведомства, МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства решить вопрос по индексации», — заключил глава государства.

Ранее Путин призвал отменить перечень имущества, за утрату которого в результате ЧС положена компенсация, призвав осуществлять выплаты за любое утраченное имущество, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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