Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей.
Согласно перечню поручений, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что обеспечить финансирование следует «исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения... и оснащения таких подразделений».
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также губернаторы указанных областей. Доклад президенту следует предоставить до 15 сентября 2024 года.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что военным, обеспечивающим безопасность Курской области, передали дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим
- США назначили награду за данные о хакере из Белоруссии
- Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье
- «Не предупрежу»: Роналду рассказал, как завершит карьеру в сборной Португалии
- Экс-глава Центробанка Дубинин назвал причины высокой инфляции в России
- СК возбудил дело из-за пожара на нефтезаводе в Омске
- Глава МАГАТЭ заявил, что посетит Курскую АЭС 27 августа
- Заключенные устроили подпольное казино в ростовской колонии
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 6200 военнослужащих
- Дистанционный формат обучения ввели в 11 районах Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru