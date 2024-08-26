Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить финансирование за счёт средств федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей.

Песков: Россия ответит на нападение ВСУ на Курскую область

Согласно перечню поручений, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что обеспечить финансирование следует «исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения... и оснащения таких подразделений».

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также губернаторы указанных областей. Доклад президенту следует предоставить до 15 сентября 2024 года.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военным, обеспечивающим безопасность Курской области, передали дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьБрянская ОбластьКурская ОбластьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры