Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье

Согласно перечню поручений, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что обеспечить финансирование следует «исходя из численности таких подразделений, в том числе финансирование осуществления денежных выплат лицам, входящим в эти подразделения... и оснащения таких подразделений».

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также губернаторы указанных областей. Доклад президенту следует предоставить до 15 сентября 2024 года.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военным, обеспечивающим безопасность Курской области, передали дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

