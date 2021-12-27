Путин поручил продолжить допвыплаты борющимся с COVID-19 медикам

Президент Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 году осуществление дополнительных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин поручил заняться решением проблем, озвученных на пресс-конференции

Кабмину следует «с учетом ранее данных поручений» продолжить выплаты «медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, выплаты продолжат получать социальные работники стационарных учреждений соцобслуживания, пишет РИА ФАН.

Контактирующие с COVID-больными медики и работники также получат специальные социальные выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января, отмечает телеканал «360». Доклад по исполнению поручения правительство должно представить до 30 декабря.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВыплатыКоронавирусМедикиПравительство РоссииВладимир Путин
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