Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны

Уточняется, что если контракт с оборонным ведомством не был заключен, то статус должен присваиваться на основании документа о награждении либо о ранении.

Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Поправки должны быть внесены до 1 апреля 2024 года.

Ранее замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что с 1 февраля на 7,4% увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

