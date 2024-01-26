Путин поручил признавать ветеранами участников СВО без контракта с Минобороны
Российский лидер Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят признать участников спецоперации России на Украине ветеранами боевых действий независимо от того, заключали ли они контракт с Минобороны. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.
Уточняется, что если контракт с оборонным ведомством не был заключен, то статус должен присваиваться на основании документа о награждении либо о ранении.
Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра России Михаила Мишустина. Поправки должны быть внесены до 1 апреля 2024 года.
Ранее замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина заявила, что с 1 февраля на 7,4% увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru