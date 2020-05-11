Путин поручил предусмотреть возведение госпиталей на масштабных стройках
Владимир Путин поручил до 20 мая проработать вопрос о развертываний быстровозводимых госпиталей на масштабных стройках и отдаленных территориях страны. Как пишет ТАСС, соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений.
В частности, правительству и МЧС необходимо рассмотреть возможность оперативного сооружения полевых мобильных госпиталей, диагностических центров и лабораторий на территории страны. По мнению главы государства, такие методы необходимы для снижения рисков распространения COVID-19.
Между тем, за минувшие сутки в России зарегистрировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом число инфицированных в нашей стране в составило 221 344 человека. Больше всего заразившихся за сутки зарегистрировано в Москве — 6169 человек. Далее идут Подмосковье (1079 заболевших за сутки), Санкт-Петербург (307) и Нижегородская область (291), пишет Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru