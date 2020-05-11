Путин поручил предусмотреть возведение госпиталей на масштабных стройках

Владимир Путин поручил до 20 мая проработать вопрос о развертываний быстровозводимых госпиталей на масштабных стройках и отдаленных территориях страны. Как пишет ТАСС, соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений.

В частности, правительству и МЧС необходимо рассмотреть возможность оперативного сооружения полевых мобильных госпиталей, диагностических центров и лабораторий на территории страны. По мнению главы государства, такие методы необходимы для снижения рисков распространения COVID-19.