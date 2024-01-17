Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения, говорится на сайте Кремля.

«Спрос колоссальный»: В России нуждаются в трудовых мигрантах

Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава СПЧ Валерий Фадеев и глава администрации президента Антон Вайно.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ДетиМигрантыВладимир Путин

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