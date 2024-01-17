Путин поручил представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения
17 января 202411:29
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения, говорится на сайте Кремля.
Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава СПЧ Валерий Фадеев и глава администрации президента Антон Вайно.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что трудовые мигранты при оформлении патента на работу должны проходить медицинское освидетельствование психического здоровья, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru