Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации здравоохранения

В сообщении президент поручил кабинету министров проследить за внесением изменений в ТК РФ, касающихся наделения Правительства РФ полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда. Срок доклада о проделанной работе 31 декабря.

Также в срок до 1 июля 2020 года президент поручил принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат.

В начале сентября Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь



