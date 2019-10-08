Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации здравоохранения
Путин поручил правительству РФ в срок до 9 октября утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.
В сообщении президент поручил кабинету министров проследить за внесением изменений в ТК РФ, касающихся наделения Правительства РФ полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда. Срок доклада о проделанной работе 31 декабря.
Также в срок до 1 июля 2020 года президент поручил принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат.
В начале сентября Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь
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