Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации здравоохранения

8 октября 201920:58

Путин поручил правительству РФ в срок до 9 октября утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщается на официальном сайте президента России.

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В сообщении президент поручил кабинету министров проследить за внесением изменений в ТК РФ, касающихся наделения Правительства РФ полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда. Срок доклада о проделанной работе 31 декабря.

Также в срок до 1 июля 2020 года президент поручил принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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