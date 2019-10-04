Путин проявил интерес к созданию медицинской госкорпорации в РФ
Российский президент Владимир Путин выразил заинтересованность в создании госкорпорации в медицинской отрасли по подобию «Росатома». Об этом сообщает РИА Новости.
Этот вопрос президент обсудил с с победителем конкурса «Лидеры России» петербургским врачом Владимиром Остроменским на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей». Российский лидер обратил внимание на госкорпорацию «Росатом» в качестве примера, отметив, эффективность ее деятельности.
По словам Остроменского, система здравоохранения способна работать как госкорпорация. Он отметил, что для ее создания необходимо переформатирование системы подготовки руководителей и специалистов.
Государственная корпорация представляет собой форму некоммерческих организаций, создающаяся для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. В частности, госкорпорации имеют существенно меньший контроль со стороны госорганов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Гидрометцентр подтвердил грядущий снег в Москве
- Путин проявил интерес к созданию медицинской госкорпорации в РФ
- Музыканты Kiss сыграют для акул в Индийском океане
- Две авиабомбы найдены у Крымского моста
- Путин предложил Минздраву использовать опыт «Росатома» как корпорации