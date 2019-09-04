Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь

Кроме «ежемесячных дополнительных денежных выплат», президент распорядился обеспечить медработников служебным жильем, которое можно будет оформить в собственность при условии 10 лет профильного стажа. Для детей медиков выделят места в детских садах и школах без очереди. Проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также "на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью", согласно документу, должны получать доплаты с повышающим коэффициентом.

Кроме того, в перечень поручений входит «создание механизма финансирования капитального ремонта <…> и оснащения этих организаций медицинским оборудованием». Доклады по большинству пунктов перечня должны быть представлены уже в ближайшие полгода.

