Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь
На сайте Кремля опубликован перечень поручений правительству относительно доплат «первичному звену здравоохранения». Как отмечает РБК, в него входят врачи скорой помощи, санитары, акушерки, врачи и фельдшеры поликлиник. Документ стал итогом совещания по вопросам модернизации здравоохранения, прошедшего 20 августа.
Кроме «ежемесячных дополнительных денежных выплат», президент распорядился обеспечить медработников служебным жильем, которое можно будет оформить в собственность при условии 10 лет профильного стажа. Для детей медиков выделят места в детских садах и школах без очереди. Проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также "на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью", согласно документу, должны получать доплаты с повышающим коэффициентом.
Кроме того, в перечень поручений входит «создание механизма финансирования капитального ремонта <…> и оснащения этих организаций медицинским оборудованием». Доклады по большинству пунктов перечня должны быть представлены уже в ближайшие полгода.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь
- Два беспилотника террористов сбиты в Сирии российскими ПВО
- В Норвегии умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону
- Дональд Трамп ответил мэру Лондона на критику в свой адрес
- ФИФА презентовала эмблему ЧМ-2022 в Катаре