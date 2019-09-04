Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь

На сайте Кремля опубликован перечень поручений правительству относительно доплат «первичному звену здравоохранения». Как отмечает РБК, в него входят врачи скорой помощи, санитары, акушерки, врачи и фельдшеры поликлиник. Документ стал итогом совещания по вопросам модернизации здравоохранения, прошедшего 20 августа.

Врачи должны быть привилегированной категорией

Кроме «ежемесячных дополнительных денежных выплат», президент распорядился обеспечить медработников служебным жильем, которое можно будет оформить в собственность при условии 10 лет профильного стажа. Для детей медиков выделят места в детских садах и школах без очереди. Проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также "на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью", согласно документу, должны получать доплаты с повышающим коэффициентом.

Кроме того, в перечень поручений входит «создание механизма финансирования капитального ремонта <…> и оснащения этих организаций медицинским оборудованием». Доклады по большинству пунктов перечня должны быть представлены уже в ближайшие полгода.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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