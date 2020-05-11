Путин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать рекомендации по постепенной отмене ограничений, действующих в связи с опасностью распространения коронавируса. Ответственными назначены кабинет министров и рабочая группа Госсовета по противодействию коронавирусу

Как информирует пресс-служба Кремля, Путин, в частности, распорядился обозначить сроки, критерии и параметры поэтапной отмены, а также последовательность конкретных действий при этом с учётом особенностей регионов.

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Доклад нужно предоставить до завтра, а далее отчитываться ежемесячно. Персонально ответственными назначены глава правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, передает RT.

По обновленным данным на 11 мая, в России выявлено 221 344 случая инфицирования коронавирусом, умели 2009 заболевших, полностью вылечились около 40 тысяч человек.

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ФОТО: Kremlin.ru
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