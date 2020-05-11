Путин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений

Владимир Путин дал ряд поручений правительству Россия поднялась на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом Бывший губернатор Рязанской области умер на 72 году жизни Все подмосковные хосписы проверят после пожара в Красногорске В период самоизоляции россияне стали покупать меньше шоколада