Путин поручил обеспечить «Вечные огни» бесплатным газом

В поручении говорится, что задачу по поставке природного газа на безвозмездной основе следует выполнить до 1 мая 2022 года.

«Для обеспечения возможности постоянного горения «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - уточяняется в документе.

Ранее российский лидер поддержал инициативу первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который рассказал о случаях отключения газа на мемориалах из-за неуплаты коммунальных услуг.

