Путин поручил обеспечить «Вечные огни» бесплатным газом
Президент Владимир Путин поручил правительству и компании «Газпром» обеспечить бесплатную подачу газа для мемориалов «Вечный огонь», сообщает пресс-служба Кремля.
В поручении говорится, что задачу по поставке природного газа на безвозмездной основе следует выполнить до 1 мая 2022 года.
«Для обеспечения возможности постоянного горения «Вечного огня» и периодического горения «Огня памяти» на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - уточяняется в документе.
Ранее российский лидер поддержал инициативу первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который рассказал о случаях отключения газа на мемориалах из-за неуплаты коммунальных услуг.
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