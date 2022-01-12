Путин поддержал предложение сделать бесплатным газ для «Вечных огней»
Президент Владимир Путин поддержал предложение сделать бесплатным газ для работы в России мемориалов «Вечный огонь», сообщает «Интерфакс».
С соответствующей инициативой выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который напомнил о случаях отключения газа из-за неуплаты коммунальных услуг.
По его словам, подобные инциденты происходили из-за долгов или несвоевременной оплаты со стороны местных властей, что приводило к тушению огня на мемориялах. Сенатор считает, что законодательное офорление порядка работы «Вечных огней» позволит избежать таких случаев в будущем.
Путин, в свою очередь, отметил, что прозвучавшее предложение, «безусловно, будет поддержано».
Ранее в Россотрудничестве предложили оплатить счета за газ в Молдавии, где в Кишинёве был временно потушен «Вечный огонь», сообщает RT.
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