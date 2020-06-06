Путин поручил обеспечить генетиков отечественным оборудованием

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить создание лабораторного и научного оборудования для генетических исследований. Отмечается, что оно должно быть создано в России, сообщает РИА Новости.

«Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему!», - сообщается на сайте Кремля.