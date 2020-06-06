Путин поручил обеспечить генетиков отечественным оборудованием
Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить создание лабораторного и научного оборудования для генетических исследований. Отмечается, что оно должно быть создано в России, сообщает РИА Новости.
«Обеспечить создание в Российской Федерации отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему!», - сообщается на сайте Кремля.
Первые предложения по созданию оборудования для исследований в сфере генетики требуется подготовить до 1 февраля 2021 года, далее – ежегодный отчет.
Ранее НСН сообщала, что президент указал сферы, которые станут базовыми для технологического развития страны. В их числе генетика, медицина, образование, искусственный интеллект, беспилотная техника. Они станут составляющими базы, на которой будет развиваться страна. Также президент поставил задачу использовать конкурентные преимущества России в сфере высоких технологий.
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