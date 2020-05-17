Путин увидел сохранение российской цивилизации в развитии технологий

Президент РФ Владимир Путин считает, что российскую цивилизацию можно сохранить благодаря развитию технологий в стране. Такое заявление глава государства сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Россия не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Это многонациональная страна с большим количеством культур, традиций, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, то, конечно, мы должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — заявил Путин.

Президент указал сферы, которые станут базовыми для технологического развития страны: генетика, медицина, образование, искусственный интеллект, беспилотная техника. составляющими базы, на которой будет развиваться страна. Также президент поставил задачу использовать конкурентные преимущества России в сфере высоких технологий, отмечают «Известия».

Накануне НСН писала о заявлении Владимира Путина по поводу уникальных видов оружия, которыми владеет Россия. По мнению президента, у страны не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры, отмечает Газета.ru

