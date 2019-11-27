Федоров: России нужно больше рабочих мест с высокой зарплатой

Валерий Федоров: «Новость хорошая. Хорошая потому, что когда мы спрашиваем людей о том, что их беспокоит, в первой тройке проблем все чаще и чаще появляется следующая позиция: мало высокооплачиваемых рабочих мест. По статистике у нас в стране занятость сейчас почти 100%, но это не значит, что те рабочие места, которые у нас есть, нас удовлетворяют. Нам нужны рабочие места другого качества и с другой оплатой. Поэтому чем больше вакансий, тем больше вероятность, что заработная плата будет расти. А это, конечно, должно стать хорошей новостью», - отметил Валерий Федоров, общаясь с НСН.

