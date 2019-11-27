Федоров: России нужно больше рабочих мест с высокой зарплатой
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Число вакантных рабочих мест в российских компания превысило 1,1 млн
Число вакантных рабочих мест в российских компания превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года.
Валерий Федоров: «Новость хорошая. Хорошая потому, что когда мы спрашиваем людей о том, что их беспокоит, в первой тройке проблем все чаще и чаще появляется следующая позиция: мало высокооплачиваемых рабочих мест. По статистике у нас в стране занятость сейчас почти 100%, но это не значит, что те рабочие места, которые у нас есть, нас удовлетворяют. Нам нужны рабочие места другого качества и с другой оплатой. Поэтому чем больше вакансий, тем больше вероятность, что заработная плата будет расти. А это, конечно, должно стать хорошей новостью», - отметил Валерий Федоров, общаясь с НСН.
Авиасообщение между Россией и Грузией могут восстановить в 2020 году
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако препятствием к осуществлению планов стали нынешние протесты в Тбилиси.
Валерий Федоров: «Когда стихают политические конфликты, турпоток из России в Грузию, конечно, возрастает. Но события в стране, являющейся нашей южной соседкой, последний год не радуют. Политическая нестабильность, митинги, манифестации, попытки свержения законно избранного правительства – все это продолжается. Возможность возобновить прерванное летом авиасообщение еще до нового года рассматривалась, но, по причинам, которые я обозначил выше, пока такое решение принято не будет. Теперь ближайший срок – первая половина 2020 года. Но посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в Тбилиси. Если она будет развиваться по дуге дестабилизации, конечно, подвергать опасности жизнь и здоровье наших граждан никто не будет. В этом случае восстановление авиасообщения с Грузией будет отложено в долгий ящик», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Более половины россиян считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека
Более половины россиян - 58% - считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека. Треть респондентов думают, что мужчины более предрасположены к лидерству, а каждый десятый - что женщины.
Валерий Федоров: «На мой взгляд, это огромный шаг вперед, когда не пол влияет на карьеру человека и определяет его потолок, а другие факторы. Талант. Некоторые могут сказать – генетика. Другие напомнят об образовании и о том, что лидерами зачастую не рождаются, а становятся. В общем, это более адекватное, более корректное отношение к лидерству», - резюмировал Валерий Федоров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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