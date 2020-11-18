Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19
Студентам, которые помогают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции, будут выплачивать по 7-10 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.
«Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей в месяц», - сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.
Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минздрав РФ получит средства на создание мобильных выездных бригад медиков в регионах. На эти цели выделят почти 198 миллионов рублей, еще два миллиона - на организационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике и борьбе с распространением коронавируса.
В России в течение минувших суток скончались 456 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 442 умерших. Кроме того, выявлено 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции. Москва удерживает лидерство среди регионов по числу выявленных случаев заражения - 4174 за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2215 инфицированных, а в Подмосковье – 864.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru