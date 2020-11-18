Путин поручил назначить выплаты студентам, помогающим в борьбе с COVID-19

Студентам, которые помогают бороться с распространением новой коронавирусной инфекции, будут выплачивать по 7-10 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости.

«Для студентов вузов, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей в месяц», - сказал президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.