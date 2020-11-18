Минздрав назвал процент тяжелых пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что количество «тяжёлых» пациентов с коронавирусом в РФ составляет 10%, сообщили в пресс-службе Кремля.

На совещании президента с членами правительства глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день госпитализировано около 221 тысячи пациентов с коронавирусом. «Около 5 тысяч пациентов - на аппаратах ИВЛ», - уточнил министр.

Мурашко добавил, что у 17 тысяч пациентов, которые находятся в больницах с внебольничными пневмониями, «этиология устанавливается или подтверждена иная».

Глава Минздрава также сообщил, что в восьми регионах не хватает транспорта для перевозки пациентов с COVID-19, передаёт RT. Амбулаторные пациенты с коронавирусом обеспечены бесплатными лекарствами в 43 регионах.