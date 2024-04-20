Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов направлять средства на зарплаты врачам, полученные за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

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Таким образом, российские медработники получат дополнительные выплаты. Отмечается, что врачи первичного звена из районных центров, малых городов и сел должны будут получать с 1 марта 2024 года ежемесячные социальные выплаты от 13 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества жителей в населенных пунктах, где они трудятся.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что в 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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