Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам

Таким образом, российские медработники получат дополнительные выплаты. Отмечается, что врачи первичного звена из районных центров, малых городов и сел должны будут получать с 1 марта 2024 года ежемесячные социальные выплаты от 13 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества жителей в населенных пунктах, где они трудятся.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что в 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования

