Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов направлять средства на зарплаты врачам, полученные за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий документ появился на сайте Кремля.
Таким образом, российские медработники получат дополнительные выплаты. Отмечается, что врачи первичного звена из районных центров, малых городов и сел должны будут получать с 1 марта 2024 года ежемесячные социальные выплаты от 13 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества жителей в населенных пунктах, где они трудятся.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила «Радиоточке НСН», что в 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru