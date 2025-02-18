Путин поручил максимально быстро убрать мазут со дна Черного моря
Необходимо максимально быстро поднять мазут со дна Чёрного моря. Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, попавшие в море нефтепродукты «лежат как мина замедленного действия».
«Что это такое? Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это всё, что на дне лежит», - подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что сделать всё нужно не только максимально быстро, но и качественно.
Ранее суд оштрафовал владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Чёрном море. Общий размер штрафа составил 630 тысяч рублей, сообщает «Свободная пресса».
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