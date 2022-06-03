Путин поручил кабмину подготовить проекты указов по борьбе с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 10 июня 2022 года подготовить проекты указов о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров на территориях Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области – Кузбасса, Курганской, Новосибирской, Омской областей, сообщает пресс-служба Кремля.
Также кабмину поручено принять решения, предусматривающие выделение из федерального бюджета средств для тушения лесных пожаров и реализацию в 2025–2030 годах мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Кроме того, российский лидер поручил правительству совместно с Госдумой внести изменения в законы, касающиеся создания федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров, привлечения собственников и землепользователей к тушению пожаров.
Ранее в Рослесхозе заявили о прохождении пика весенних лесных пожаров в стране, однако службы до сих пор остаются в полной готовности, в частности, продолжается патрулирование как на земле, так и с воздуха.
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