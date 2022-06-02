Рослесхоз сообщил, что в РФ пройден пик весенних лесных пожаров
Рослесхоз сообщил о прохождении пика весенних лесных пожаров в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, достигнут переломный момент.
Между тем, в Рослесхоза отметили, что службы до сих пор остаются в полной готовности, в частности, продолжается патрулирование как на земеле, так и с воздуха.
Ранее глава Рослесхоза Иван Советников сообщал, что с начала 2022 года количество лесных пожаров в России выросло на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Разница составила 800 возгораний, а общее количество пожаров с января по май на всей территории страны достигло пяти тысяч.
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