Госдума в первом чтении ужесточила уголовное наказание за лесные пожары

Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за лесные пожары. Об этом сообщает REGNUM.

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Уголовное наказание будет грозить в случае причинения значительного вреда. По данным МЧС, поврежденная площадь леса должна равняться 6-8 га.

Согласно законопроекту, за такое правонарушение будут грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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Фото: 14.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ГосдумаЛесные Пожары
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