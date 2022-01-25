Госдума в первом чтении ужесточила уголовное наказание за лесные пожары
25 января 202216:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении уголовной ответственности за лесные пожары. Об этом сообщает REGNUM.
Уголовное наказание будет грозить в случае причинения значительного вреда. По данным МЧС, поврежденная площадь леса должна равняться 6-8 га.
Согласно законопроекту, за такое правонарушение будут грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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25 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru