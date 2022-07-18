Путин поручил к 2030 году увеличить до 78 лет продолжительность жизни
Президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам поручил к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет, сообщает РИА Новости.
Сегодня средняя продолжительность жизни в стране составляет 73 года.
«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», - сказал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что эксперт заявил об отсутствии связи между COVID-19 и продолжительностью жизни.
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