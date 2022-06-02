Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог

Глава государства отметил, что постановка и выполнение задач инфраструктурного развития на длительную перспективу позволит подрядчикам получить долгосрочные заказы и поможет им спланировать свою деятельность, снизив стоимость работ.

Ранее политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что России необходимо переориентировать свои товаропотоки в Китай, поэтому на новую трассу до порта Восточный может не хватить средств.