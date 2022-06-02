Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог
Президент России Владимир Путин поручил отремонтировать 85% всей опорной сети российских дорог. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по ситуации в отрасли.
По его словам, очень важно синхронизировать строительство дорог и развитие логистических коридоров в стране.
Путин добавил, что в дальнейшем правительство рассмотрит ход работ на автомобильных дорогах восточного направления, в том числе на Дальнем Востоке.
Глава государства отметил, что постановка и выполнение задач инфраструктурного развития на длительную перспективу позволит подрядчикам получить долгосрочные заказы и поможет им спланировать свою деятельность, снизив стоимость работ.
Ранее политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что России необходимо переориентировать свои товаропотоки в Китай, поэтому на новую трассу до порта Восточный может не хватить средств.
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