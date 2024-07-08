Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
Российский лидер Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами. Об этом президент заявил в ходе встречи с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», сообщило агентство ТАСС.
Глава государства поддержал также получение социальной выплаты не только матерью, но и другими членами семьи. Путин отметил, что не имеет значения, кто осуществляет уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. «Надо всех уровнять, выплачивать эти 10 тысяч для всех, как минимум, и, безусловно, их индексировать», — подчеркнул президент.
Ранее Путин подписал закон, запрещающий списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru