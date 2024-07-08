Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами

Глава государства поддержал также получение социальной выплаты не только матерью, но и другими членами семьи. Путин отметил, что не имеет значения, кто осуществляет уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. «Надо всех уровнять, выплачивать эти 10 тысяч для всех, как минимум, и, безусловно, их индексировать», — подчеркнул президент.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей.

