Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами

Российский лидер Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами. Об этом президент заявил в ходе встречи с победителями всероссийского конкурса «Это у нас семейное», сообщило агентство ТАСС.

Дети-инвалиды, потерявшие родителя на СВО, получат двойные пенсии

Глава государства поддержал также получение социальной выплаты не только матерью, но и другими членами семьи. Путин отметил, что не имеет значения, кто осуществляет уход за ребенком с ограниченными возможностями здоровья. «Надо всех уровнять, выплачивать эти 10 тысяч для всех, как минимум, и, безусловно, их индексировать», — подчеркнул президент.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ИндексацияВладимир ПутинДети-инвалидыВыплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры