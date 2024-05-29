Путин запретил списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с их родителей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Уточняется, что речь идёт о выплатах, когда пенсия за несовершеннолетних инвалидов, а также за граждан, признанных недееспособными, получают их родители, усыновители и опекуны.
В частности, в список доходов, на которые не может быть обращено взыскание, добавили социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, в том числе по потере кормильца.
Ранее Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru