Путин запретил списывать пенсии детей-инвалидов при взыскании долгов с родителей

Уточняется, что речь идёт о выплатах, когда пенсия за несовершеннолетних инвалидов, а также за граждан, признанных недееспособными, получают их родители, усыновители и опекуны.

В частности, в список доходов, на которые не может быть обращено взыскание, добавили социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, в том числе по потере кормильца.

Ранее Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».