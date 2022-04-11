Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить в текущем году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам, сообщает пресс-служба Кремля.
В списке поручений, которые были даны главой государства по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, говорится, что доложить о предпринятых мерах ответственные должны до 15 июня 2022 года, далее отчитываться ежеквартально.
Ответственными за выполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
Ранее Путин поручил «Промсвязьбанку» до 1 октября обеспечить открытие отделений на территории республики Крым и в городе федерального значения Севастополь.
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