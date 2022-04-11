Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения

В списке поручений, которые были даны главой государства по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, говорится, что доложить о предпринятых мерах ответственные должны до 15 июня 2022 года, далее отчитываться ежеквартально.

Ответственными за выполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Ранее Путин поручил «Промсвязьбанку» до 1 октября обеспечить открытие отделений на территории республики Крым и в городе федерального значения Севастополь.