Путин поручил ввести кэшбек за билеты на внутренних рейсах
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости запустить программу компенсации части стоимости билетов на внутренних авиарейсах. Как сообщает РИА Новости, соответствующее поручение было дано правительству страны.
На совещании по авиаотрасли российский лидер уточнил, что речь идёт о рейсах, которые выполняются в самый активный период авиаперелетов, то есть с апреля по октябрь 2022 года.
«В дополнение к уже действующим мерам господдержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы», - добавил президент.
Ранее Ростуризм в ночь на 31 марта 2022 года запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря.
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