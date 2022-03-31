Путин поручил ввести кэшбек за билеты на внутренних рейсах

На совещании по авиаотрасли российский лидер уточнил, что речь идёт о рейсах, которые выполняются в самый активный период авиаперелетов, то есть с апреля по октябрь 2022 года.

«В дополнение к уже действующим мерам господдержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы», - добавил президент.

Ранее Ростуризм в ночь на 31 марта 2022 года запустил программу финансовой поддержки приобретения путёвок в детские лагеря.

