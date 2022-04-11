Путин поручил «Промсвязьбанку» открыть филиалы в Крыму
«Промсвязьбанк» создаст филиалы в Крыму и Севастополе. Соответствующее поручение дал организации президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается в поручении, банку следует до 1 октября обеспечить открытие отделений на территории республики и в городе федерального значения, внедрение перспективных продуктовых линеек, кредитование предприятий, представляющих ключевые отрасли региона, в том числе сельское хозяйство, строительство и туризм.
Ответственным за исполнение поручения назначен председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, пишет Газета.ру.
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